1 Anette Franz steht wiederholt im Visier der Justiz – bei einer Verurteilung könnte es für die Lahrer Ärztin empfindliche Konsequenzen geben. Foto: von Ditfurt

Es wird brenzlig für die Lahrer Ärztin und Regierungskritikerin: Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat erneut Anklage erhoben – und fordert neben einem Berufsverbot nun sogar eine Freiheitsstrafe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist nicht das erste Mal, dass sich Anette Franz der Justiz stellen muss. Im Dezember 2021 wurde sie vor dem Lahrer Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro verurteilt. Die damalige Richterin Raffaela Sinz sah es als erwiesen an, dass die Ärztin in mindestens sieben Fällen Befreiungen von der Maskenpflicht ausgestellt hatte – ohne Untersuchung und objektive Gründe. Franz, das wurde während des Prozesses deutlich, hatte Atteste teilweise auf Zuruf verschickt. Auch an Patienten, die weit entfernt wohnten. Ein Anruf oder eine E-Mail hatten genügt.