Staat übernimmt Meiler: Wende in Belgiens Atompolitik

Die Regierung in Brüssel stoppt den Rückbau aller Reaktoren und will sie selbst übernehmen. Kritiker befürchten ein Milliardengrab.
Mit einem einzigen Tweet versetzte Bart de Wever die politische Landschaft Belgiens in helle Aufregung. Die Regierung werde den Rückbau aller Atomreaktoren im Land stoppen, schrieb der belgische Premierminister auf dem Kurznachrichtendienst „X“. „Diese Regierung entscheidet sich für sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie“, begründete er vor wenigen Tagen seine Pläne: „Mit weniger Abhängigkeit von fossilen Importen und mehr Kontrolle über unsere eigene Versorgung.“