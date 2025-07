Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Oliver Kiefer vom Schwarzwaldgymnasium in Triberg fanden die Abiturprüfungen an St. Ursula statt.

Den besten Notenschnitt erreichten mit 1,1 Mia Lendle und Helena Rempp, die aufgrund der höheren Gesamtpunktzahl den Preis des Oberbürgermeisters erhält.

Schulpreise für ein sehr gutes Abitur erhielten außerdem Franziska Urban, Anna Kremm, Leana Britsch, Annabelle Martinez, Julia Häßler, Sophia Muja und Hannah Parschau.

Für ihren guten Abschluss erhielten Jeannine Müller, Klara Petrosic, Ben Ehret, Fynn Stolz, Saskia Schwäble, Saranja Sivanandan, Monja Altmann und Tobias Engstler eine Belobigung.

Die Abiturienten

Die weiteren erfolgreichen Abiturienten sind: Miguel Klausmann. Tabea Höpfner, Lucia Schwab, Bastian Kuolt, David Chromy, Lucie Heini, Amalia Braicu, Lina Eckhold, Lucas Santa Cruz, Chris Hildebrandt, Samuel Kurtzrock, Ann-Kathrin Götz, Leon Hepting, Jana Maier, Angelina Harre, Kim Hirt, Magdalena Decker, Moritz Obergfell, Lukas Fetscher, Sarah Dilger, Fiona Bobak, Nelson Ragg, Josef Fürderer, Adrian Puhlmann, Hannah Häsler, Celine Weißbrodt, Judith Hertweck, Moritz Menath, Emily Eckerle, Paul Reichle, Tabea Kaltenbach, Michael Keßler, Emir Dogru, Sarah Maita, Sophia Kirschner, Luis Wiehle und Sophie-Marie Schaumann.

Die Preisträger

Für ihre herausragenden Leistungen in Physik und Mathematik erhielt Mia Lendle den Ferry-Porsche-Preis sowie den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Außerdem wurde sie mit dem Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker geehrt. Der Scheffelpreis für das beste Abitur im Fach Deutsch ging an Klara Petrosic, die Alfred-Maul-Medaille für die Bestleistung im Fach Sport an Lucas Santa Cruz. Monja Altmann wurde für ihre sehr guten Leistungen im Fach Gemeinschaftskunde der Preis der Landeszentrale für politische Bildung verliehen. Annabelle Martinez erhielt für die beste Leistung in Französisch einen Preis der deutsch-französischen Gesellschaft, die auch Amalia Braicu mit einer Urkunde ehrte. Der Preis des erzbischöflichen Ordinariats wurde Anna Kremm zugesprochen.

Fachpreise

Fachpreise der Schule erhielten Helena Rempp im Fach Mathematik, im Fach Deutsch Hannah Parschau, Anna Kremm, Nelson Ragg und Julia Häßler, Saranja Sivanandan im Fach Englisch, Hannah Parschau im Fach Katholische Religion, im Fach Bildende Kunst Jeannine Müller, sowie Hannah Parschau und Franziska Urban im Fach Musik. Für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes wurden Helena Rempp und Mia Lendle vorgeschlagen, Anna Kremm, Franziska Urban und Hannah Parschau für ein Stipendium des Cusanuswerk. Sie alle erhielten außerdem ein e-fellows.net-Stipendium, ebenso wie Leana Britsch, Annabelle Martinez, Julia Häßler und Sophia Muja.

Anerkennung

Eine dankende Anerkennung für besonderes Engagement in Arbeitsgemeinschaften und Projekten wurde ausgesprochen: in der SMV an Kim Hirt und Hannah Häsler, im Weltladen-Team an Klara Petrosic, im Schulorchester „Junge Philharmonie St. Ursula“ an Chris Hildebrandt und Tabea Höpfner sowie in der AG „Jugend debattiert“ an Nelson Ragg.

Latinumprüfung

Die aktuelle Latinumprüfung als Ergänzungsprüfung zum Abitur in den jetzigen zehnten Klassen haben bestanden: Lisanne Auer, Luna Camino-Hübner, Jenna Chrobok, Sebastian Frei, Alexa Gentner, Mariela Gudelj, Laura Kast, Anna Lippold, Elena Merkle, Josefien Schalkers, Theresa Schleicher und Joaquim Vieira.