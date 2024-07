59 Schülerinnen und Schüler von St. Ursula können sich über das bestandene Abitur freuen. Den besten Notenschnitt erreichte Giulia Haas mit 1,1. Sie erhält daher den Preis des Oberbürgermeisters, teilt die Schule mit.

Schulpreise für ein sehr gutes Abitur erhielten außerdem Anna Kreiselmaier, Marlon Slavicek, Sabine Steger, Leni Plag, Ida Krachenfels, Jonas Ullrich, Anne Reich, Tristan Schmid und Josef Lienhart.

Lesen Sie auch

Für ihren guten Abschluss erhielten Lotta Brugger, Michael Hergenröder, David Domscheit, Antonia Schneider, Amy Nedwed, Francis Kelly, Isabel Zeilfelder und Niclas Kieninger eine Belobigung.

Die Abiturienten

Die weiteren erfolgreichen Abiturienten von St. Ursula sind: Melissa Andreski, Sophia Basler, Vittoria Bauknecht, Nova Bucher, Malena Dury, Simon Eisele, Jakob Fetscher, Shirina Furtwängler, Marlon Grano, Anna Lena Guthmann, Jonathan Hanisch, Judith Happle, Amelie Hebsacker, Elias Herbst, Lukas Hirt, Emma Holland, Sarah Huber, Lara Jost, Moritz Käfferlein, Odin Keller, Fiona Ketterer, Raphael Korte, Jannis Kuolt, Bettina Lehmann, Lilly-Sophie Lippert, Daniel Losert, Benedikt Müller, Sabine Onofrei, Florian Peikert, Alexander Potilizin, Leni Rapp, Lüder Sacher, Tim Schäfer, Alina Schiepp, Katharina Schwab, Noah Schwär, Theresa Stern, Klara Weber und Marc Ziegenhagen.

Die Preisträger

Der Scheffelpreis für das beste Abitur im Fach Deutsch ging an Sabine Steger. Den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung erhielt Jonas Ullrich. Fachpreise der Schule erhielten: im Fach Katholische Religion Giulia Haas, Leni Plag im Fach Evangelische Religion sowie in den Fächern Deutsch und Englisch, im Fach Englisch außerdem Giulia Haas, Amelie Hebsacker, Ida Krachenfels, Anna Kreiselmaier, Marlon Slavicek und Isabel Zeilfelder sowie Sabine Steger im Fach Gemeinschaftskunde.

Der Sozialpreis des Vereins der „Freunde der St. Ursula-Schulen“ wurde Lukas Hirt zugesprochen. Für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes wurde Giulia Haas vorgeschlagen. Ein e-fellows.net-Stipendium erhalten neben Giulia Haas außerdem Anna Kreiselmaier, Marlon Slavicek, Sabine Steger und Leni Plag.

Anerkennung

Eine dankende Anerkennung für besonderes Engagement in Arbeitsgemeinschaften und Projekten wurde ausgesprochen: in der SMV an Melissa Andreski, Sophia Basler, Nova Bucher, Malena Dury, Simon Eisele, Jakob Fetscher, Shirina Furtwängler, Fiona Hennig, Lukas Hirt, Moritz Käfferlein, Bettina Lehmann, Lilly-Sophie Lippert, Sabine Onofrei, Leni Rapp, Lüder Sacher, Tim Schäfer, Theresa Stern und Klara Weber und Marc Ziegenhagen, im Weltladen-Team an Lotta Brugger, Amelie Hebsacker, Lukas Hirt, Anna Kreiselmaier, Leni Plag und Sabine Steger, im Schulsanitätsteam an Fiona Henning, Fiona Ketterer, Anna Kreiselmaier, Amy Nedwed, Sabine Onofrei und Klara Weber, im Schulorchester „Junge Philharmonie St. Ursula“ an Leni Plag, Lotta Brugger, Jakob Fetscher, Josef Lienhart, Katharina Schwab, Giulia Haas, Simon Eisele und Lukas Hirt, in der Big Band an Jakob Fetscher, in der AG „Jugend debattiert“ an Leni Plag, Sabine Steger und Isabel Zeilfelder sowie in der AG Bildende Kunst an Lotta Brugger, die diese Arbeitsgemeinschaft selbst geleitet hat.

Latinumprüfung

Die aktuelle Latinumprüfung als Ergänzungsprüfung zum Abitur in den jetzigen zehnten Klassen von St. Ursula haben bestanden: Nicolas Böhlefeld, Esther Keller, Simon Kleijn, Alina Kondratiev, Patrizia Limberger, Lena Lorenzen, Silas Schäfer, Laura Schienle, Antonia Strohmeier, Elina Thoma, Amelie Weißer, Luca Wernet und Romy Wölfle.