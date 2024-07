St. Ursula Schulen in Villingen: Kinder setzen sich für Hilfsprojekt ein

1 Runde um Runde haben die Fünft- und Sechstklässler der St. Ursula Schulen für Straßenkinder in Indien gedreht. Foto: Heinrich Schidelko

Bei einem Sponsorenlauf haben die Fünft- und Sechstklässler der St. Ursula Schulen zusammen rund 1530 Kilometer zurückgelegt, um Straßenkindern in Neu Delhi zu unterstützen. Fast 13 000 Euro spenden die Jungen und Mädchen nun an Misereor.









Link kopiert



Ein außergewöhnliches Ereignis stand in der letzten Schulwoche für die Fünft- und Sechstklässler der St. Ursula Schulen in Villingen an. Bei strahlendem Sonnenschein und mit viel Begeisterung nahmen rund 160 Jungen und Mädchen und Schüler an einem Sponsorenlauf teil, um Spenden für Straßenkinder in Indien zu sammeln, heißt es in einer Mitteilung der Schule.