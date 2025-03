Der Kirchturm der St.-Ulrich-Kirche in Schenkenzell erstrahlt in neuem Glanz. Die katholische Pfarrgemeinde St. Ulrich Schenkenzell feierte im Rahmen eines Familiengottesdienstes die Fertigstellung der Turmrenovierung.

Als im Jahr 2020 die Glocken im Turm der Kirche St. Ulrich in Schenkenzell neue Joche und eine neue Steuerung bekamen, stellten die Fachleute fest, dass der Dachstuhl des Turmes stark angegriffen war.

Der Holzbock hatte gewütet und das Gebälk war sehr morsch geworden. Die Dachhaube drohte einzustürzen. Somit war es erforderlich den Turm weiträumig durch einen Bauzaun abzusperren.

Lesen Sie auch

Nach vielen Besprechungen, auch mit der Denkmalbehörde, konnte dann im vergangenen Jahr mit der Renovierung begonnen werden. Der Dachstuhl des Kirchturmes musste in der gleichen historischen Bauweise neu erstellt werden.

Große Anforderungen

Die Anforderungen an alle beteiligten Planer und Handwerker seien groß gewesen, betonte bei seiner Ansprache Architekt Wieseler vom erzbischöflichen Bauamt.

Christine Renner von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Villingen berichtete vorher über den Gang durch viele Anträge und Absprachen, sowie über die Gesamtkosten des Projektes. Wieseler und Renner zeigten sich beide erleichtert darüber, dass dieses Projekt schlussendlich zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis und zur Zufriedenheit aller abgeschlossen werden konnte.

Turm gesegnet

Diakon Oswald Armbruster, der den Gottesdienst leitete, segnete am Ende des Gottesdienstes den Turm.

Kirchenchöre singen

Das Familien-Gottesdienst-Team hatte ein anschauliches Anspiel vorbereitet. Der Kirchenchor der beiden Gemeinden Schiltach und Schenkenzell sowie die Musikgruppe Senfkorn begleiteten den Gottesdienst musikalisch. Im Anschluss lud das Gemeindeteam von St. Ulrich alle Gäste und Gottesdienstbesucher zu einem Umtrunk ein.

Der Turm von St. Ulrich ist saniert. Foto: Wagner

Eine Dokumentation der Glocken- und Dachstuhlrenovierung rundete die Feierlichkeiten ab. Das Gemeindeteam freute sich über die große Resonanz.

„Schönes Geläut“

So wurde der Gottesdienst, wie auch das anschließende Beisammensein eine gelungene Sache. Wie Diakon Armbruster es ausdrückte: Für die nächsten hundert Jahre soll der Turm zur Ehre Gottes in den Himmel ragen und mit seinem schönen Geläute und der Turmuhr soll er weit sichtbar zur Freude aller in der Gemeinde seinen „Dienst“ tun.