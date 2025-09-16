St.-Ulrich-Kirche wird restauriert: Blick in ein besonderes Gotteshaus in Geislingen

Die Kirchengemeinde St. Ulrich gewährt am Tag des offenen Denkmals besondere Einblicke in die geschlossene Kirche und den Kirchturm.

Während anderswo über die Umnutzung von leerstehenden Gotteshäuser nachgedacht wird, und mancher Orts Kirchen schon entweiht wurden, um diese zum Beispiel als Kita nutzen zu können, wird in Geislingen die große St. Ulrichs-Kirche aktuell renoviert und restauriert und auf den neusten technischen Stand gebracht. Seit der Erstkommunion im Jahr 2024, also bereits seit 16 Monaten, sind die Kirchentüren für die Gläubigen geschlossen.

Der Kirchenpfleger Heiner Kirmeier berichtet viel Wissenswertes Am Tag des offenen Denkmals gewährte nun die Kirchengemeinde im Rahmen von drei Führungen einen Einblick in den Stand der Renovierung. Kirchenpfleger Heiner Kirmeier begrüßte die Teilnehmer und erläuterte gleich zu Anfang der „Baustellenführung“ die Renovierungsarbeiten.

Schimmel und abgeplatzter Putz

Die umfassende Renovierung war aufgrund von Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich nach oben gezogen war und Schimmel und Putzabplatzungen verursachte, notwendig geworden. Im Zuge der Renovierung erhält die Kirche nun eine regelbare Heizung die mit Sensoren langsam aufgeheizt und abgekühlt werden kann. Die vorhandenen Lüftungsklappen sind alle elektrisch steuerbar. Auch die Beleuchtung wird dem aktuellen Stand angepasst, wie zu erfahren war.

Jede Figur oder Kreuzwegstation ist einzeln anstrahlbar, auch farblich wechselndes Licht wird im Altarraum möglich sein. Nicht zuletzt soll der Zugang zum Gotteshaus behindertengerecht werden.

Der Blick nach oben Foto: Koch

Die Zwischenräume der Kirchenbänke sollen vergrößert werden, und in der Mitte entsteht eine Art „Kreuzgang“, in dem der Taufstein einen würdigen Platz findet und in dem auch Rollstuhlfahrer sitzen können.

Anschließend ging Kirmeier auf bauliche Geschichte der Kirche ein: Im Jahr 1927 etwa, als die bisherige Kirche viel zu klein geworden war, wurde diese abgebrochen. Nur der Turm blieb stehen, das Chorgewölbe das unbedingt erhalten bleiben sollte, wurde abgebaut um in den Neubau der Kirche wieder eingefügt werden zu können.

Die Kirchenbemalung hat Besonderheiten

Der Auftrag des Neubaus der Kirche St. Ulrich ging an zwei junge Architekten, die eine einzigartiges Gotteshaus schufen. Die farbliche Gestaltung und die Gestaltung der Wandmalereien wurde an den aus Geislingen stammenden Künstler Albert Birkle vergeben.

Auf diesen Teil der Kirche ging die Geislinger Kunsthistorikerin Lea Holike ein. Sie erklärte einige der Besonderheiten der Kirchenbemalung durch Birkle. Eine davon ist sicherlich, dass Joseph, rechts vor dem Altarraum, gleich groß gemalt wurde wie Maria, die auf der linken Seite zu sehen ist. In der Regel wird die Gottesmutter meist größer dargestellt als Joseph um so auf ihre besondere Bedeutung hinzuweisen. Beide tragen jeweils das Jesuskind auf dem Arm, welches bei beiden Darstellungen nach oben in den Spitz verweist.

Alle Gemälde tragen Gesichtszüge von Verwandten

Hier thront Jesus auf einer Erdkugel. Alle drei der Gemälde tragen Gesichtszüge von Birkles Verwandten – für Maria soll seine Ehefrau Modell gewesen sein, Joseph erhielt die Gesichtszüge eines Onkels und Jesus die der Oma von Birkle.

Diplom-Restauratorin Luise Schreiber-Knaus übernahm den dritten Teil der Führung und ging unter anderem auf die farbliche Gestaltung des Chorraumes ein. Zum Abschluss bestand noch die Möglichkeit, mit Kirchenpfleger Kirmeier den Kirchturm zu besteigen und die fünf Glocken zu bestaunen.

Im Anschluss an die Führungen lud der Förderverein St. Ulrich zu Kaffee und Kuchen ins Gemeindehaus ein.