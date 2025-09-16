St.-Ulrich-Kirche wird restauriert: Blick in ein besonderes Gotteshaus in Geislingen

Die Kirchengemeinde St. Ulrich gewährt am Tag des offenen Denkmals besondere Einblicke in die geschlossene Kirche und den Kirchturm.
Während anderswo über die Umnutzung von leerstehenden Gotteshäuser nachgedacht wird, und mancher Orts Kirchen schon entweiht wurden, um diese zum Beispiel als Kita nutzen zu können, wird in Geislingen die große St. Ulrichs-Kirche aktuell renoviert und restauriert und auf den neusten technischen Stand gebracht. Seit der Erstkommunion im Jahr 2024, also bereits seit 16 Monaten, sind die Kirchentüren für die Gläubigen geschlossen.