1 Mit Rollwagen und Gabelstapler wurden inzwischen die Kirchenbänke zur Restaurierung transportiert. Foto: Ute Koch

Seit gut fünf Monaten sind die Türen der Geislinger Pfarrkirche St. Ulrich verschlossen. Mit dem Hochamt am Ostersonntag und dem Gottesdienst zur Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit Am Kleinen Heuberg fanden vor der Schließung noch zwei festliche Gottesdienste in der Geislinger Kirche statt.