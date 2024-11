Die Gruppe Kawa aus Uganda gestaltet den Gottesdienst am komenden Sonntag, 10. November, ab 10.30 Uhr mit.

Das ugandische Gesangstrio gibt es schon seit vielen Jahren. Jetzt sind die drei Männer wieder auf Tournee und geben Konzerte oder singen in Gottesdiensten - wie in Erlaheim am Sonntag.

Nach dem Gottesdienst gibt es Gelegenheit, afrikanisches Kunsthandwerk und CDs zu kaufen. Zudem ist ein Kirchencafé geplant. Die Einnahmen gehen an die Mmunye-Stiftung, die ugandischen Straßenkindern, Aids-Waisen und Flüchtlingen eine Schulbildung ermöglicht.

Stimmgewalt und Humor

Laut Ankündigung sind Kawa drei stimmgewaltige Künstler, die ihr Publikum dynamisch und humorvoll mit geistlichen und weltlichen Liedern unterhalten.

Vollkommen ohne technische Unterstützung füllen sie ganze Säle und Kirchen mit Chorsatz und mitreißenden Rhythmen. Ihr Repertoire umfasst sowohl moderne, englische als auch traditionelle, afrikanische Titel.