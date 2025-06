1 Dieser und zwei weitere, sehenswerte Blütenteppiche schmückten die Altäre in Erlaheim. Foto: Willy Schreiber In Erlaheim wird Fronleichnam immer drei Tage später gefeiert. Das hat Tradition.







Wie gewohnt wurde Fronleichnam in der katholischen Kirchengemeinde St. Silvester Erlaheim drei Tage später gefeiert, nämlich am vergangenen Sonntag. Der Grund dafür ist, dass die katholische Seelsorgeeinheit Am Kleinen Heuberg nur zwei Pfarrer hat.