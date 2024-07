St. Silvester Erlaheim: Die Sanierung ist abgeschlossen – jetzt wird gefeiert

1 Das Tragwerk des Daches der St.-Silvester-Kirche wurde 2019 ausgebessert. Foto: Marschal

2019 wurde das Dachtragwerk der katholischen Kirche St. Silvester ausgebessert sowie der Altarraum renoviert. Im vergangenen Herbst folgte die Sanierung des Außenbereichs. Der Abschluss der Arbeiten wird am Samstag, 27. Juli, gefeiert.









Link kopiert



Die Sanierungsarbeiten im Inneren der katholischen Kirche St. Silvester in Erlaheim sind schon eine Weile abgeschlossen: Von Ostern bis Weihnachten 2019 war die Kirche geschlossen und die Handwerker am Werk. Ausschlaggebend für die Sanierung war das marode Dachtragwerk, das bei einem Holzschutzgutachten 2016 auffällig wurde. Der gesamte Dachstuhl musste glücklicherweise nicht ersetzt werden, erzählt Eberhard Wiget. „Das Dach war nie einsturzgefährdet, aber man musste einfach was machen“, erklärt der Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Die morschen Balken wurden ersetzt und der Holzboden des Dachbodens über dem Kirchenschiff größtenteils erneuert. Zudem wurde eine zweite Ebene eingezogen, die zukünftige Dacharbeiten erleichtern soll. Damit das neue Gebälk möglichst nicht fault, wurde ein Lüftungssystem eingebaut, das automatisch die Fenster kippt und wieder schließt.