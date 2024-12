Trost und Frieden finden an einem Ort der Ruhe

St. Peter und Paul-Kirche in Benzingen

1 Ein Ort der Ruhe und Besinnung ist in der Benzinger Pfarrkirche entstanden. Foto: Karl-Otto Gauggel

Siglinde Schreiber hat in der Benzinger St. Peter und Paul-Kirche eine adventliche Ruheoase eingerichtet.









Direkt vor dem großen Adventskranz in der Benzinger Pfarrkirche St. Peter und Paul hat Siglinde Schreiber auch in diesem Jahr eine kleine Oase für Besinnung und Gebet in der oftmals hektischen Vorweihnachtszeit geschaffen.