St. Pauli ist zu Gast: Ein besonderes Bundesligaspiel für zwei Akteure des SC Freiburg

Wenn der SC Freiburg am Sonntag den FC St. Pauli im Europa-Park-Stadion empfängt, stehen vor allem zwei Akteure im Fokus: Christian Günter und Philipp Treu.

Die Vorbereitung auf das „ganz wichtige“ Bundesliga-Spiel am Sonntagnachmittag hatte sich Julian Schuster wohl etwas anders vorgestellt. Doch der Trainer des SC Freiburg und die gesamte Reisegruppe musste nach dem 3:1-Sieg in der Europa League ungeplant eine Nacht in Nizza verbringen, ehe es am Freitag zurück in die sonnige, aber kalte Heimat ging.

„Es kommen immer wieder Dinge dazwischen, die man nicht planen kann“, sagte Schuster dazu und verteilte ein „großes Kompliment an alle Mitreisenden“ für den Umgang mit dieser Situation. Am Abend zuvor hatten die Freiburger einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Nizza gefeiert und damit einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase in der Europa League gemacht. Als Tabellenzweiter sind auch die Top acht mehr als nur in Reichweite.

Doch in der dritten englischen Woche in Folge blieb dem SC Freiburg wenig Zeit zum Durchatmen. Denn bereits am Sonntagmittag kommt mit St. Pauli ein Team ins Europa-Park-Stadion, das gut gestartet ist – und danach sechs Ligaspiele in Folge verloren hat. Die Kiezkicker stehen damit auf Platz 15 und sind im Abstiegskampf angekommen. „Es wird absolut wichtig sein, dass wir vor der Länderspielpause alle Kräfte bündeln können“, sprach Schuster am Freitagmorgen auch über das Thema Regeneration.

Rotation ist beim SC Freiburg wahrscheinlich

Denn die Gäste kommen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit einer vollen Trainingswoche in den Beinen in den Breisgau, während der SC Freiburg erst am Freitag aus Frankreich zurückkam. Eine gewisse personelle Rotation in der Startaufstellung scheint daher durchaus realistisch. Vor allem auf den beiden Außenverteidigerpositionen bieten sich Wechsel an – und zwar nicht nur aus sportlicher Sicht.

Wann wird Christian Günter alleiniger Rekordhalter?

Denn Linksverteidiger Christian Günter, der in den vergangenen beiden Auswärtsspielen 90 Minuten auf der Bank saß, wird bei seinem nächsten Einsatz für den SC Freiburg zum alleinigen Rekordspieler. 440 Mal lief der Tennenbronner in einem Pflichtspiel im SC-Dress auf, ebenso viele Einsätze hat der bisheriger Rekordspieler Andreas Zeyer. Seit der DFB-Pokalpartie bei Fortuna Düsseldorf teilen sich Günter und Zeyer Platz eins. Dass der 32-jährige Kapitän bald alleiniger Rekordhalter sein wird, bezweifelt wohl niemand ernsthaft.

Vielmehr spricht vieles dafür, dass Günter am Sonntag gegen St. Pauli – im ersten Heimspiel nach zuletzt vier Auswärtsaufgaben – sein 441. Spiel für den SC Freiburg absolvieren wird. Gut möglich, dass Schuster seinem ehemaligen Mitspieler Günter diesen besonderen Moment vor dem eigenen Anhang im Europa-Park-Stadion ermöglichen will. Denn das Stadion in Nizza war unter der Woche nur mäßig gefüllt – auch aber nicht nur wegen zweier gesperrter Fanblöcke infolge einer Pyro-Strafe der UEFA. Am Sonntagmittag dagegen ist mit einem vollen Freiburger Stadion zu rechnen – und mit Günter auf dem Rasen.

Auch für Philipp Treu ist das Spiel etwas besonderes

Auf der gegenüberliegenden Abwehrseite ist es gut möglich, dass Schuster Rechtsverteidiger Philipp Treu gegen seine Ex-Kollegen aus Hamburg aufbieten wird. Das Eigengewächs aus der Freiburger Fußballschule wechselte 2023 aus der zweiten Mannschaft des SCF zum FC St. Pauli und kehrte im Sommer zurück an die Dreisam. „Zwei erfolgreiche Jahre“ und „viele schöne Momente“ verbindet Treu mit den Hanseaten – inklusive Aufstiegsfeier in die Bundesliga.

Es ist deshalb klar, dass es für den 24-jährigen Außenverteidiger ein besonderes Spiel wird. Und dennoch: Die Sympathie zum Gegner wird am Sonntag für 90 Minuten ruhen. „Ich weiß, dass sie in einer schwierigen Phase sind gerade, aber ich glaube wir müssen selber in der Bundesliga jetzt mal die nächsten drei Punkte einfahren“, sagt Treu mit Blick auf das Spiel am Sonntag.

SC Freiburg wartet seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg

Denn auch die Breisgauer warten bereits seit geraumer Zeit auf einen Sieg in der Bundesliga. Während es in Europa League und DFB-Pokal nahezu ideal läuft, stehen in der Liga fünf Spiele ohne Sieg (vier Remis, eine Niederlage) zu Buche. Nicht nur Philipp Treu hofft, dass diese Sieglos-Serie am Sonntag vor eigenem Publikum endet.