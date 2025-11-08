St. Pauli ist zu Gast: Ein besonderes Bundesligaspiel für zwei Akteure des SC Freiburg

Wenn der SC Freiburg am Sonntag den FC St. Pauli im Europa-Park-Stadion empfängt, stehen vor allem zwei Akteure im Fokus: Christian Günter und Philipp Treu.
Die Vorbereitung auf das „ganz wichtige“ Bundesliga-Spiel am Sonntagnachmittag hatte sich Julian Schuster wohl etwas anders vorgestellt. Doch der Trainer des SC Freiburg und die gesamte Reisegruppe musste nach dem 3:1-Sieg in der Europa League ungeplant eine Nacht in Nizza verbringen, ehe es am Freitag zurück in die sonnige, aber kalte Heimat ging.