St. Patricius in Heiligenzimmern: Besondere Einblicke an einem besonderen Tag

160 Jahre Kirchweih der Pfarrkirche St. Patricius in Heiligenzimmern: Die Besucher konnten sich dabei auf die Spuren des Altarbauers machen.
Auch die bis zum heutigen Tag verwahrte, handschriftlich verfasste Weiheurkunde von Bischof Josef von Lipp von 1865 konnte bestaunt werden. Dem nicht genug, konnten alle Teilnehmer sogar sprichwörtlich in die Restaurierungswerkstatt schauen und aktuelle Informationen und Bilder zum umfassenden Restaurierungsprojekt der Heiligenfiguren der Pfarrkirche St. Patricius erhalten.