St. Patricius in Heiligenzimmern: Besondere Einblicke an einem besonderen Tag

160 Jahre Kirchweih der Pfarrkirche St. Patricius in Heiligenzimmern: Die Besucher konnten sich dabei auf die Spuren des Altarbauers machen.

Auch die bis zum heutigen Tag verwahrte, handschriftlich verfasste Weiheurkunde von Bischof Josef von Lipp von 1865 konnte bestaunt werden. Dem nicht genug, konnten alle Teilnehmer sogar sprichwörtlich in die Restaurierungswerkstatt schauen und aktuelle Informationen und Bilder zum umfassenden Restaurierungsprojekt der Heiligenfiguren der Pfarrkirche St. Patricius erhalten.

Einblick in meisterhafte Arbeit Die detaillierten Bilder erlaubten einen tiefen Einblick in die meisterhafte Arbeit des Restaurators Hermann Petersohn aus Göppingen, der aktuell die Fassungsrekonstruktion des heiligen Patricius nach Befund durchführt.

Die Teilnehmer waren sichtlich begeistert, welch enorme Kunstfertigkeit bei der Fassungsrekonstruktion an den Tag gelegt wird und welches bemerkenswerte Kunsthandwerk hinter dieser Disziplin steht.

Viele Treppen zum Glockenturm hinauf

Motivierte Teilnehmer stiegen im zweiten thematischen Block die vielen Treppenstufen des Glockenturms hinauf und erkundeten das umfassend restaurierte Dachtragwerk. Die Ergebnisse der gut 25-monatigen Restaurierung und die handwerkliche Meisterleistung aller beteiligten Gewerke standen in diesem Themenblock im Mittelpunkt.

Der gleichzeitige Tag des offenen Denkmals 2025 eröffnete allen Besucherinnen und Besuchern von St. Patricius einen ganz neuen Blick auf den beachtlichen Kirchenschatz. Durch solche Veranstaltungen werden die meisterhaften Kunstwerke auf einer neuen Ebene begreif- und erlebbar. Teilnehmer erfahren , wie beachtlich die Leistung der Künstler zur damaligen Zeit tatsächlich war und wie besonders dieses kulturelle Vermächtnis ist. Diese Begeisterung war sichtlich spür- und greifbar. Die Pfarrkirche St. Patricius konnte wieder eine Vielzahl an Besuchern begeistern und in ihren Bann ziehen.