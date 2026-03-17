St. Michael Grenzach: Ob die gesperrte Kirche repariert wird, steht in den Sternen

Die Haushaltslage der neuen Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck ist angespannt. Deshalb stehen kostenintensive Projekte auf dem Prüfstand.
Am Sonntag trafen sich die Gemeindemitglieder von St. Michael im evangelischen Gemeindehaus in Grenzach, um das Gemeindeteam für die nächsten fünf Jahre zu beauftragen. Das Team organisiert das kirchliche Leben im Bereich der ehemaligen Pfarrei St. Michael. Was bisher schon gemeinsam mit St. Georg in Wyhlen gehandhabt wurde, etwa die Vereinbarung der Gottesdienstordnung und die Sakramentenkatechese, wird weiterhin in enger Absprache gehandhabt beziehungsweise auch von übergeordneten Gremien der neuen Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck geregelt.