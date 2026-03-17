St. Michael Grenzach: Ob die gesperrte Kirche repariert wird, steht in den Sternen

Am Sonntag trafen sich die Gemeindemitglieder von St. Michael im evangelischen Gemeindehaus in Grenzach, um das Gemeindeteam für die nächsten fünf Jahre zu beauftragen. Das Team organisiert das kirchliche Leben im Bereich der ehemaligen Pfarrei St. Michael. Was bisher schon gemeinsam mit St. Georg in Wyhlen gehandhabt wurde, etwa die Vereinbarung der Gottesdienstordnung und die Sakramentenkatechese, wird weiterhin in enger Absprache gehandhabt beziehungsweise auch von übergeordneten Gremien der neuen Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck geregelt.

Das Ergebnis der Wahl: In der Wahl wurden die 20 Personen des Gemeindeteams St. Michael bestätigt. Dies sind: Margret Schliffka (Dritte von links sitzend), dann stehend Silvia Übelin, Michael Oertlin, Stefan Mohr, Claudia Oertlin-Breineder, Thomas Marter, Dieter Mögerle, Wibke Rombach, Martina Helger-Locher, Susanne Bartelmus, Monica Heizmann, Gertrud Eble, Andreas Cedzich, Grace Großmann, Christoph Kuta, Britta Schweigert-Lietsch und Burkhard Osterwinter. In Abwesenheit gewählt wurden Elisabeth Gnann, Irmtraud Wolf und Mahyar Rahmantalab Vagheie. Michael Oertlin dankte im Namen des Gemeindeteams für das Vertrauen der Gemeindemitglieder.

Pfarrsaal kann bald wieder genutzt werden

Pfarrer Gerd Möller informierte über die finanziell angespannte Haushaltslage der neuen Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck und dass deshalb alle Projekte, auch die Reparatur des Kirchendaches von St. Michael, auf dem Prüfstand seien. Man wolle mit allen Beteiligten einen Prozess starten. Hingegen kann der Pfarrsaal St. Michael ab Ostern wieder benutzt werden. Oertlin informierte außerdem, dass die Gottesdienste an den Wochenenden und Werktagen im Regelfall weiterhin in der evangelischen Kirche in Grenzach stattfinden sollen, doch werde man bei Terminkonflikten in den Pfarrsaal ausweichen können. So werden die Gottesdienste an Gründonnerstag um 19 Uhr und der Familiengottesdienst am Ostermontag um 10 Uhr im Pfarrsaal unter der Kirche St. Michael stattfinden. Am Donnerstag, 30. April ist dort ein Eröffnungsfest geplant