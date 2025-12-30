St. Mauritius Harthausen: Christkind in Wachs aus dem 18. Jahrhundert

Seit Heiligabend ist auf dem Marienaltar in der St.-Mauritius-Kirche ein barockes Kleinod zu sehen.
Die Herkunft der Harthauser Figur ist zwar nicht belegt, doch gehen Fachleute davon aus, dass das Wachs-Kind in einem regionalen Frauenkloster bereits im 18. Jahrhundert entstanden ist. Es stellt somit ein Zeugnis barocker Volksfrömmigkeit dar. Recherchen des Hausmeisters der Pfarrei, Bernhard Weßner, legen nahe, dass dieses Jesuskind über eine Schenkung der Familie des Johann Oswald, die direkt neben der Kirche wohnte, um 1870 in den Besitz der Pfarrei gelangte.