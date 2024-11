St. Martinus in Weitingen

1 Die Skulptur des Hl. Martinus am Weitinger Hochaltar. Foto: Hermann Nesch

Zum Martinstag gehören jedes Jahr eine Festmesse, Gemeindefest mit Mittagessen und abendlicher Martinsfeier mit Laternenumzug.









Am Sonntag, 10. November, begeht die katholische Kirchengemeinde St. Martinus Weitingen ihr Kirchenpatrozinium. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche, der von der Chorschola mit der Messe in C-Dur von Anton Bruckner (1824-1896) musikalisch gestaltet wird.