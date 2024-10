Im Jahr 2019 wurde das Gelände rund um die Sankt-Martinus-Kirche aufgewertet und das Fundament des Gotteshauses saniert und den Seiteneingang barrierefrei gestaltet. Schon damals wurde deutlich, dass die Türen eine Auffrischung benötigen.

Über Jahrzehnte hatten Wind und Regen, aber auch die Sonne an den Eichentüren genagt. Hinzu kam noch, dass die 140 Jahre alten Türen teilweise verzogen und undicht waren. So mancher Gottesdienstbesucher bekam die Kälte, die durch die undichten Türen ins Innere gelangte, zu spüren. Die Kirchengemeinde dagegen spürte die enormen Heizkosten.

Zusammen mit Architekt Thomas Klink, der Holzwerkstatt Fischer und dem Tennenbronner Restaurator Bernhard Fleig von der Firma Feyer, wurde jede Türe des Gotteshauses genau unter die Lupe genommen.

Jede Tür wurde auf den Prüfstand gestellt

Der Eingang zur Sakristei wies schon Schäden auf. Um den aufklaffenden Spalt von ein bis zwei Zentimentern abzudichten, wurde ein neuer Türrahmen eingezogen.

Als der Seiteneingang barrierefrei umgebaut wurde, wurde die Anschlagsschiene als Stolperfalle entfernt. Dadurch hatte die Türe keinen Anschlag mehr und die kalte Luft konnte im Winter ungehindert durch den Türspalt am Boden eindringen. Eingebaut wurde daher ein „Kältefeind“. Dabei handelt es sich um eine Dichtung, die sich beim Schließen der Tür automatisch absenkt und den Spalt unter der Tür abdichtet. Um die Dichtung anzubringen, musste die Tür ausgebaut und die erforderliche Nut in der Schreiner Werkstatt Fischer an der Unterseite der Türen eingefräst werden. Ferner wurde der nicht mehr reparable Sockel durch einen neuen aus Eichenholz ersetzt. Die Türen am Haupteingang erhielten lediglich einen neuen Anstrich. Um die Oberfläche zu schonen, wurden die Türen mit einem Trockeneis-Strahlgerät gereinigt.

Kirche steht unter Denkmalschutz

Diese Reinigung schlug in der Abrechnung alleine mit 2300 Euro zu Buche. Da die Sankt-Martinus-Kirche unter Denkmalschutz steht, nahm sich Restaurator Bernhard Fleig der Gestaltung an. Aufwendig wurden die geschmiedeten Bänder und Griffe mit kleinem Pinsel aufgefrischt und die Türblätter mit neuer Farbe versehen. Bei der Farbgebung der Türen wurde, je nach Verwitterung des Holzes, der Farbton laufend neu gemischt und angepasst, so dass das gesamte Türblatt in einem einheitlichem Glanz erstrahlt.

Förderverein unterstützt bei den Kosten von 12566 Euro

Sehr aufwendig wurden sämtliche Türen auf Vordermann gebracht, was sich in einem großen Kostenaufwand von 12 566 Euro niederschlug.

Solche Investitionen sind dank Spenden des Fördervereins Sankt Martinus möglich. Dieser wurde vor fünf Jahren mit dem Ziel gegründet, einen finanziellen Beitrag zur Neugestaltung der Außenanlagen der Kirche beizutragen. Auch bei anderen Projekten, wie auch der Annakapelle, griff der Förderverein der Kirchengemeinde finanziell unter die Arme.