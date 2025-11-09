St. Martinstag: Seit 50 Jahren organisiert Annerose Lauer die Feier in Oberweier

In den Friesenheimer Kirchen wird am Montag wieder zum Martinsfest mit anschließendem Umzug eingeladen.
Wenn es sich um die Kirche und die Menschen dreht, ist Annerose Lauer nicht zu bremsen. Geht es um die Kinder, ihnen und deren Eltern die Kirche näherzubringen ist sie mit einer ganz besonderen Wucht Herzensliebe in ihrem Element. Seit 50 Jahren organisiert sie für die Kinder und ihre Familien in Oberweier die Martinsfeier. Auf dem Küchentisch liegen schon die Fürbitten und die Texte für die Kinder bereit, die sich an der Martinsfeier beteiligen. Alles ist durchgeplant und steht, begleitet von der Leichtigkeit, mit der sich die Kinder einbringen. Unterstützung erfährt sie vom Gemeindeteam, dem Elternbeirat der Schule, von Mitgliedern des Förderkreises der Grundschule, der Frauengemeinschaft und vielen Freiwilligen.