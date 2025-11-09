St. Martinstag: Seit 50 Jahren organisiert Annerose Lauer die Feier in Oberweier

Wenn es sich um die Kirche und die Menschen dreht, ist Annerose Lauer nicht zu bremsen. Geht es um die Kinder, ihnen und deren Eltern die Kirche näherzubringen ist sie mit einer ganz besonderen Wucht Herzensliebe in ihrem Element. Seit 50 Jahren organisiert sie für die Kinder und ihre Familien in Oberweier die Martinsfeier. Auf dem Küchentisch liegen schon die Fürbitten und die Texte für die Kinder bereit, die sich an der Martinsfeier beteiligen. Alles ist durchgeplant und steht, begleitet von der Leichtigkeit, mit der sich die Kinder einbringen. Unterstützung erfährt sie vom Gemeindeteam, dem Elternbeirat der Schule, von Mitgliedern des Förderkreises der Grundschule, der Frauengemeinschaft und vielen Freiwilligen.

Gefragt wurde Annerose Lauer 1975 von Pfarrer Carl Degler, ob sie ihn nicht bei der Martinsfeier unterstützen würde. Frisch war sie damals als Lehrerin mit dem Fach Religionspädagogik an die Schule gekommen – und sofort war sie dabei. Lieder wurden einstudiert, es wurde gebastelt und die Figur des heiligen Martin mit all seinen Facetten der Mantelteilung dargestellt. Das hat sich bis heute nicht geändert.

71 Kinder sind zur Martinsfeier eingeladen

Nur ist die 73-Jährige schon längst in Pension, aber die Martinsgeschichte und die Lieder sowie die herzliche Einladung an der Martinsfeier teilzunehmen, bringt sie noch immer in die Grundschule und direkt zu den Kindern.

Von ihr gibt es auch die persönliche Einladung: „Gell, du bist heute Abend dabei. Wir freuen uns auf euch.“ Mit den Kindern lernt sie das Martinslied und spricht nochmals die Einladung an die 71 Kinder aus. Die Einladung gilt selbstverständlich auch an die Kinder der Kindertagesstätte St. Michael. Bis Pfarrer Carl Degler gegangen ist, hat Annerose Lauer mit ihm gemeinsam das Fest gestaltet und unter Einbeziehung der Kinder zelebriert. Bevor Pfarrer Carl Degler aus Oberweier weggezogen ist, hat er sich von ihr das Versprechen abgeholt, dass sie immer für die Kinder eine Martinsfeier organisiere, solange wie sie kann. Bis heute 30 Jahre später ist das so geblieben. „An ein Aufhören denke ich nicht“, erklärt sie unserer Redaktion.

Vor 50 Jahren ist noch keine Abordnung des Musikvereins beim Martinszug durch das Dorf gezogen. „Damals haben wir die Lieder noch selbst angestimmt“, erzählt Lauer. Erst als ihre beiden Söhne Christian und Joachim im Musikverein waren, habe sie bei Dirigent Adam Kalbfuß angefragt und schon war der Musikverein dabei. Martinslieder werden mit den Jungmusikern einstudiert. Damals vor 50 Jahren gab es auch noch keine Bewirtung. Nach dem Gottesdienst in der Kirche ging es durch die Straße mit dem Martinsreiter vorneweg.

Dorfgemeinschaft macht sie glücklich

In den 1990er-Jahren wurde bewirtet und mit dem Geld wurde mehrheitlich ein Häuserbau in den Armenvierteln von Brasilien unterstützt. Viele weitere Projekte schlossen sich an. Die Frauengemeinschaft war bald im Boot und stiftet in jedem Jahr den Martinsweck an die Kinder, den diese ganz im Sinne des heiligen Martin mit einem anderen Kind teilen.

Den Glühwein und Punsch stiftet Lauer. Jeweils 36 Liter Glühwein für die Eltern und 30 Liter Punsch für die Kinder. Für den Punsch kauft sie extra einen besonderen Tee. Hinzukommen Hefezöpfe, die sie beim Bäcker bestellt. Lachend meint sie: „Das ist mein Weihnachtsopfer.“ Sie mache ihr Engagement sehr glücklich, weil sie weiß, wie sehr die Elternschaft mitziehe und sich selbst mit ihren Kindern in das Gelingen der Martinsfeier einbringe. Hier entstehe eine Dorfgemeinschaft, von der alle zehren und die alle Menschen noch ein Stück näher zusammenbringe. Glücklich ist sie, dass sich mittlerweile auch der Kindergarten „Füchslebau“ vom Sternenberg mit einbringe.

Termine

In der Gemeinde wird in allen Ortsteilen am Dienstag, 11. November, das Fest von Sankt Martin gefeiert. Treffpunkte sind in Friesenheim: 17.30 Uhr Kirche St. Laurentius. Heiligenzell: 17.30 Uhr Kirche Herz Jesu. Kürzell: 17 Uhr Kirche St. Laurentius, Oberschopfheim: 17.30 Uhr Kirche St. Leodegar, Oberweier: 18 Uhr Schulhof der Grundschule Oberweier, Schuttern: 17.30 Uhr Kirche Mariä Himmelfahrt. Anschließend starten die Martinszüge.