Polizei: Schülerin bei Gewalttat an Schule getötet

1 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind an einer Schule im Einsatz. Foto: René Priebe/dpa

Bei der Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) ist nach Angaben der Polizei eine Schülerin getötet worden.









Link kopiert



St. Leon-Rot - Bei der Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) ist nach Angaben der Polizei eine Schülerin getötet worden. Nach derzeitigem Stand werde von einer Beziehungstat ausgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Täter, ein Schüler, sei auf der Flucht.