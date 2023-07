Schulamtsdirektorin Andrea Hilbert verabschiedete Peter Pflaum-Borsi in feierlichem Rahmen.

Mit einem Festakt verabschiedete sich das Kollegium von Pflaum-Borsi, der seit 2010 Schulleiter von St. Klara war. Schulamtsdirektorin Andrea Hilbert begrüßte nicht nur Peter Pflaum-Borsi mit Familie, sondern auch weitere Ehrengäste, darunter etwa Oberbürgermeister Stephan Neher und Vertreter der Sießener Schwestern und des Trägerverbundes der Ordensschulen. Schulamtsdirektorin Andrea Hilbert betonte, dass die Verabschiedung von Peter Pflaum-Borsi der letzte Termin für sie vor ihrem eigenen Ruhestand sei. Die Schwelle zum Ruhestand sei ein „wichtiger lebenszyklischer Moment“. Mit Pflaum-Borsi gehe ein „Urgestein der Realschulfamilie“ in den Ruhestand.

Seine Liebe gilt der Musik

Ab dem Jahr 2005 war Peter Pflaum-Borsi Konrektor der damaligen Mädchenrealschule St. Klara. Andrea Hilbert als stellvertretende Leiterin des Staatlichen Schulamtes Tübingen lobte Pflaum-Borsis „grundpositive einfühlsame Art“, die sie bei Realschulbesprechungen erlebt habe. Er habe immer zum Wohle der Kinder gehandelt. Seine Liebe gelte aber schon seit jeher der Musik und dem Jazz.

OB Neher meinte etwas schelmisch, dass Beamte auch aus dem Ruhestand geholt werden könnten, wenn sie gebraucht werden. Doch sei der Ruhestand jedem zu vergönnen. St. Klara sei schon seit jeher ein Qualitätsmerkmal in Rottenburg – viele Abgängerinnen der Schule hätten Positionen in der Stadtverwaltung gefunden. Für die Schulstadt Rottenburg organisiere St. Klara ein breitgefächertes Angebot. Die Schule sei mit ihren Schulabgängern ein wichtiges Aushängeschild von Rottenburg. Man lerne dort mit Kopf, Herz, Hand und Seele – dies sei wichtig für die Harmonie der Kinder und auch der Lehrer. „Ganzheitliche Schul- und Lernkonzepte sollten gefördert werden“, betonte Neher. Er überreichte dem scheidenden Schulleiter einen Geschenkkorb.

Der Taktgeber

Donate Kolb als geschäftsführende Schulleiterin der Rottenburger Schulen meinte, dass mit Peter Pflaum-Borsi ein erfahrener Schulleiterkollege die Schule verlässt. Er habe viele Chancen in der gelebten Zusammenarbeit der Schulen in Rottenburg erkannt. Er sei in den vergangenen Jahren der Taktgeber gewesen, Kolb dankte ihm für die gute Zusammenarbeit. Weitere Grußworte kamen von der Geschäftsführung der Ordensschulen und des dortigen Trägerverbundes, vom Schulleitungsteam St. Klara, von den Schülersprechern, vom Elternbeirat, von den Sießener Schwestern und vom Förderverein St. Klara.