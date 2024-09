Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Josef in Waldmössingen sind mit dem Mini-Flitzer unterwegs.

In den ersten Wochen des neuen Kindergartenjahres beschäftigen sich die Kinder des Kindergartens St. Josef verstärkt mit dem Thema Verhalten im Straßenverkehr. Abgestimmt auf die jeweiligen Altersgruppen wird das Thema in verschiedenen Bildungsbereichen bearbeitet.

Im Musikzimmer singen die Kinder Lieder mit Inhalten zum Straßenverkehr, im Kreativzimmer stellen die Kinder ihre eigenen Schilder her, im Bewegungsraum, im Garten und im Bauzimmer können eigene Parcours aufgebaut werden, und im Bücherzimmer können Bilderbücher zum Thema betrachtet werden.

Spaziergänge durch den Ort

Innerhalb der Morgenkreise in den jeweiligen Altersgruppen wird das Thema auch auf verschiedene Weise aufgegriffen und innerhalb von Sachgesprächen thematisiert. Bei Spaziergängen im Ort können die Regeln nochmals „live“ geprobt und Vorort besprochen werden.

Kinder verhalten sich im Straßenverkehr anders als Erwachsene. Deswegen ist es entscheidend, dass schon die Jüngsten die wichtigsten Regeln im Straßenverkehr kennen. Hierbei setzt laut Mitteilung des Kindergartens St. Josef das Kids-Projekt in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Baden-Württemberg an. Spielerisch vermittelt es die ersten Verkehrsregeln an Kindergartenkinder.

Kleine E-Autos

Als Besonderheit hatte der Kindergarten Besuch von den Mitarbeitern der Deutschen Verkehrswacht Baden Württemberg mit dem Mobil „für KIDS“. Das Besondere: Bei „KIDS“ werden die Kindergartenkinder zu kleinen Autofahrerinnen und Autofahrern. Sie üben die Verkehrsregeln auf Bobby-Cars oder in kleinen E-Autos. Ausgebildete Moderatoren aus den Verkehrswachten begleiten die Kinder durch den Parcours.

Die Ziele sind spielerische Verkehrserziehung und Förderung der Mobilität von Kindergartenkindern sowie die kindgerechte Vermittlung von Grundregeln für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr.