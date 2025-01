St. Georgener Unternehmen: EBM-Papst eröffnet neues Technikum in Mulfingen

EBM-Papst eröffnet neues Technikum in Mulfingen

1 Philipp Handschuh, Director High-Speed, CTO Tomas Smetana, CEO Klaus Geißdörfer, Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie die Gesellschafter Ralf Sturm, Chloe McCracken und Jan Philippiak eröffnen das High-Speed-Technikum. Foto: EBM-Papst

70 Beschäftigte arbeiten interdisziplinär an der Entwicklung von kompakten Turbo- Kompressoren. Das Unternehmen hat Standorte unter anderem in St. Georgen und Mulfingen.









Die EBM-Papst-Gruppe hat in Mulfingen ihr neues High-Speed-Technikum offiziell in Betrieb genommen, teilt das Unternehmen mit. Im Beisein des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und rund 150 weiteren Gästen eröffnete EBM-Papst das in der Branche einzigartige Zentrum zur Erschließung neuer Märkte und Anwendungsbereiche für energieeffiziente Hightech-Lösungen im Bereich der High-Speed-Turbokompressoren.