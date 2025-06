5 Großes Augenmerk auf Ambiente und anzusiedelnde Unternehmen hatte man im Gewerbegebiet Hagenmoos/Engele. Mittlerweile steht bereits eine Erweiterung des Gebiets an. (Archivfoto) Foto: Stadtverwaltung St. Georgen 5 Bilder - Fotostrecke öffnen Straßensanierungen, neue Kindergärten und Wohngebiete prägten die vergangenen zehn Jahre in St. Georgen. Bürgermeister Michael Rieger sieht die Stadt zunehmend unter finanziellem Druck.







Große Straßensanierungen standen in den vergangenen zehn Jahren immer wieder an, zum Beispiel bei Schramberger-, Wiesen- und Sanatoriumstraße oder Am Sommerrain, der allein über eine Million Euro verschlang, aber seitdem über deutlich bessere Parkmöglichkeiten verfügt.