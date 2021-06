1 Das sorgt für Ärger: Auch mit Parkverboten ist den Lkw in der Industriestraße kaum beizukommen. Foto: Becker

Noch immer sind sie in der Industriestraße: die Lastwagen mit oft ausländischen Kennzeichen, wegen denen die Stadtverwaltung eigentlich ein absolutes Parkverbot in diesem Bereich erlassen hatte. Den Gemeinderäten stieß das in ihrer jüngsten Sitzung sauer auf. Wird hier etwa nicht durchgegriffen?

St. Georgen - Die Lkw, die in der St. Georgener Industriestraße parken, sorgen in der Bergstadt weiter für Ärger. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung kochte das Thema wieder hoch. Denn seit die Stadt ein absolutes Parkverbot eingerichtet hat, stünden hier zwar weniger, aber noch immer zahlreiche Lastwagen. Der zurückgelassene Müll und die mittlerweile entstandenen Ölflecken auf der Straße machen die Lage noch ärgerlicher – einmal ganz abgesehen davon, dass durch die Fahrbahnverengung der Gegenverkehr teils auf den Gehweg ausweichen muss.

Das beschäftige auch die Stadtverwaltung, betonte Bürgermeister Michael Rieger. "Das ist in der Tat sehr ärgerlich", doch dem Problem beizukommen, sei schwierig. Denn die Lkw-Fahrer beachteten das Parkverbot schlicht nicht. Und die Knöllchen, die es fürs Parken an verbotener Stelle gibt, stelle man zwar aus. "Aber das juckt die nicht", bedauerte Rieger. Denn die Lkw hätten oft ausländische Kennzeichen – und bis dahin könne man einen Parkverstoß nicht nachverfolgen.

Auch Kai Stehle, Leiter des Polizeireviers St. Georgen, konnte den Räten kaum Hoffnung machen. "Wir können auch nicht mehr als vorbeifahren und vor Ort verwarnen." Denn mit Strafzetteln – das war auch seine Einschätzung – komme man nicht weit.

Axel Heinzmann (Grüne Liste) regte an, dass man den Lastwagenfahrern einen Ersatzplatz anbieten könnte, wo man dann auch Mülleimer aufstellen könnte. Denn: "Selbst wenn wir sie da wegkriegen", sagte er, dann stünden die Lkw eben an einer anderen Stelle.