St. Georgen - Der Verein stehe für Mountainbikesport und jetzt auch für ein Mountainbikegelände, so Vorsitzende Claudia Rombach. Das enthalte eine Freifläche, den Drive-In, einen Pumptrack und den Magna-Trail, der Situationen im Gelände simuliere.

Als Abteilung des Skivereins gestartet

Rombach erinnerte an die Anfänge des Vereins, der vor zehn Jahren als Abteilung des Skivereins mit sieben Kindern startete, und sich 2020 ausgliederte. Heute gebe es ein Team von elf Trainern und Betreuern sowie über 40 Sportler. Man unterstütze ganz Kleine ebenso wie Spitzensportler, einige Mitglieder seien national und international unterwegs.

Laut dem Vorsitzenden Raymond Obergfell trainierte man anfangs auf dem Festgelände bei der Stadthalle, aufgrund vermehrten Verkehrs und der gestiegenen Anzahl an Sportlern war das aber irgendwann nicht mehr möglich. Viele Stunden wurden mit Vertretern der Stadtverwaltung investiert, um eine andere Lösung zu finden. Die Stadt stellte das Gelände hinter der Tennishalle zur Verfügung und gab finanzielle Unterstützung. "Wir spürten einen tollen Rückhalt", so Obergfell. Auch das Forstamt stand mit Rat und Tat zur Seite.

Zusammenarbeit und Freundschaft

Der zwischenzeitlich verstorbene Sportwart Jürgen Rombach legte laut seiner Witwe Claudia Rombach "seine letzte Lebenskraft in das Projekt, war Herzstück der Gruppe, konnte die Fertigstellung der Strecke aber leider nicht mehr miterleben". Mit seinem Tod stand das Projekt fast vor dem Aus. Fahrwart Tobias Weisser übernahm aber viele Arbeiten. "Ohne ihn würde es den Track nicht geben", war sich Rombach sicher. Weisser stellte auch den Kontakt zu Bauunternehmer Torsten Pfaff aus Schönwald her, der "geniale Unterstützung" in Form von Maschinen bot. Auch Mitglieder, Sportler und Eltern waren vielfältig tätig. Was vom Bau in Erinnerung bleiben werde seien Menschlichkeit, Zusammenarbeit, Freundschaft und Ehrlichkeit, so Rombach.

Das Anlegen des Geländes kostete laut Obergfell einen hohen fünfstelligen Betrag, was für den jungen Verein eine große Herausforderung war. Nur dank vieler Sponsoren und Förderer, die auf einer Tafel beim Track aufgeführt sind, war die Umsetzung möglich. Für den Unterhalt sind weitere Sponsoren vonnöten. Platz für eine zweite Tafel ist vorhanden. Gesucht wird auch noch nach einem Namensgeber für das Gelände.

Riesengroße Erdbewegungen mit kleiner Mannschaft

Bürgermeister Michael Rieger lobte die "geniale Idee" des Vereins und dessen Mut, das Projekt anzugehen. Toll gewesen sei die Unterstützung durch Gemeinderat und Forst. Der Verein habe riesengroße Erdbewegungen mit kleiner Mannschaft super erledigt. Nach der offiziellen Eröffnung des Geländes nahmen es große und kleine Radfahrer mit Feuereifer in Beschlag. Für das leibliche Wohl war mit 250 von Rieger gespendeten Würstchen gesorgt, wofür der Bürgermeister sogar selbst am Grill stand.

Trainiert wird auf dem neuen Gelände dienstags, donnerstags und freitags, außerhalb dieser Zeiten steht es der Öffentlichkeit zur Verfügung.