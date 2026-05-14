St. Georgener Pfarrer: Priester sein – nicht immer leicht und doch das Richtige

Es ist ein Beruf, der das Leben prägt wie kaum ein anderer: Seit 25 Jahren ist Harald Dörflinger katholischer Priester, seit 2020 in St. Georgen. So blickt er zurück.
25 Jahre ist es her, das Harald Dörflinger, heute katholischer Pfarrer in St. Georgen, in Freiburg zum Priester geweiht wurde – 25 Jahre, in denen sich viel verändert hat. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er zurück. Und er erklärt, wieso das Leben als Priester nicht immer einfach ist, er sich aber immer wieder so entscheiden würde.