St. Georgener Innenstadt: Wieso die Marktplatz-Tiefgarage später öffnet als geplant

1 Die neue Zufahrt zur Marktplatz-Tiefgarage entsteht in Richtung Gewerbehallestraße. Doch bis die ersten Autos diese Ein- und Ausfahrt benutzen, wird es etwas länger dauern als ursprünglich geplant. Foto: Helen Moser

Die Sanierung der Tiefgarage unter dem St. Georgener Marktplatz ist verzögert. Um etwa zwei Monate liegen die Bauarbeiten hinter dem Zeitplan. Stadtbaumeister Alexander Tröndle erklärt, wieso die Stadtverwaltung das ganz entspannt sieht.









Stück für Stück nimmt dieser Tage die Oberfläche des St. Georgener Marktplatzes ihre neue Form an. Und auch eine Etage tiefer, in der Tiefgarage unter dem Marktplatz, laufen die Arbeiten nach wie vor. Ursprünglich war deren Fertigstellung für September oder Oktober geplant gewesen. Doch nun sieht es so aus, als müssten sich Parkplatzsuchende in der Innenstadt doch noch etwas länger gedulden. Die Gründe erläutert Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, auf Anfrage unserer Redaktion.