Parken in St. Georgen Gebühren, Zeitbeschränkungen und Kontrollen – das gilt künftig

Beim Parken in der St. Georgener Innenstadt bricht eine neue Zeitrechnung an. Gebührenpflichtige Stellplätze in der Tiefgarage Stadtmitte und scharfe Kontrollen im Umfeld – dafür stimmte der Gemeinderat. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.