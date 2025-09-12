St. Georgener Heugaus: Diese Tradition ist zur Seltenheit geworden – ein Paar lebt sie

„Wer kann heute noch von sich sagen, dass er im Schäppel geheiratet hat?“, fragt Sandra Schreiber aus St. Georgen. Nach der Heugaus gehört sie zu diesem exklusiven Kreis.

Wenn am Sonntag bei der St. Georgener Heugaus der Schwarzwälder Hochzeitszug durch die Straßen der Bergstadt zieht, steht an seiner Spitze ein echtes Brautpaar: Sandra Schreiber und Moritz Volk verkörpern an diesem Tag nicht nur zwei Heiratswillige in traditioneller Tracht – sondern sie sind es wirklich. Im Schwarzen Tor wird das Paar aus St. Georgen sich an diesem Tag das Ja-Wort geben.

Dass sie einmal in traditioneller Tracht heiraten würden, hätten die beiden vor etwa anderthalb Jahren noch nicht gedacht. Seit Muttertag vergangenen Jahres sind sie verlobt – und wären eigentlich schon verheiratet, wäre da nicht die Heugaus. Einen Termin im Mai oder August hätten sie sich vorstellen können, erzählen die beiden.

Dann aber stieß das Paar im vergangenen Sommer auf den Aufruf des Handels- und Gewerbevereins (HGV). Der suchte nämlich ein Brautpaar, um den Hochzeitszug beim Heugausfest anzuführen. Eine Idee, die gleich ihr Interesse erweckte, sagt Sandra Schreiber. Immerhin sei sie schon seit vielen Jahren im Trachtenverein aktiv. Den Schäppel, die prächtige Brautkrone, welche auch beim Hochzeitsumzug ihr Haupt schmücken wird, trage sie seit sie 15 Jahre alt sei regelmäßig bei Umzügen des Trachtenvereins.

Nicht nur Sandra Schreiber konnte sich eine Hochzeit in Tracht und mit traditionellem Umzug gut vorstellen – auch aus dem Bekanntenkreis und von Mitgliedern des Trachtenvereins hätten sie viele auf den Aufruf des HGV hingewiesen, erinnert sich das Paar. Und der Bräutigam? Auch der war von der Idee schnell begeistert. So ein Hochzeitszug sei heute etwas Besonderes, sagt Moritz Volk, der aus Rohrbach stammt. „Das gibt es nur noch ganz selten“ – der letzte Hochzeitszug in der Region sei sicherlich schon mehrere Jahrzehnte her.

Brautwagen transportiert Aussteuer

Auch deshalb ist die Vorbereitung nicht ganz alltäglich. Der Aufbau des Brautwagens sei beispielsweise nicht ohne das eine oder andere kleinere Problemchen über die Bühne gegangen, erzählt Sandra Schreiber – „nach der Zeit ist das auch kein Wunder“. Der Wagen, der den Abschluss des Umzugs bildet, gehöre dem Trachtenverein – ebenso wie seine Ladung: Bettwäsche, eine Kommode, Geschirr und Lebensmittel gehören dazu, erzählt Moritz Volk. Traditionell ist es die Aussteuer der Braut, am Ende des Hochzeitszugs transportiert wird.

Geheiratet wird im Schwarzen Tor

Angeführt wird der Zug vom Brautpaar – die Braut in der traditionellen Tracht und mit ihrem prächtigen Schäppel, der mit Kugeln, Spiegeln, gläsernen Verzierungen und Blumen besetzt ist, und der Bräutigam, der die knielange Hirschleder-Hose seiner Tracht an diesem Tag gegen eine lange schwarze Stoffhose eintauscht. Es folgen die St. Georgener Trachtenträger begleitet vom Trachtenmusikverein Langenschiltach und der Trachtenkapelle Buchenberg sowie schließlich der Brautwagen.

So geht es am Sonntag, 14. September, von der katholischen Kirche – Start ist dort gegen 12.30 Uhr – zum Roten Löwen und auf der Hauptstraße weiter bis zum Bärenplatz-Kreisverkehr. Auf der dortigen Bühne werden nicht nur die Trachten von Braut und Bräutigam vorgestellt, sondern das Paar tanzt auch den Brautwalzer. Danach geht es weiter zum Schwarzen Tor zur standesamtlichen Trauung.

Schäppel wohl schon mehr als 100 Jahre alt

Sandra Schreiber und Moritz Volk freuen sich bereits auf den großen Tag – auch wenn für die Braut etwas Wehmut mitschwingt. Denn es wird das letzte Mal sein, dass sie ihren Schäppel trägt – das ist traditionell unverheirateten Frauen vorbehalten.

Die prächtigen Schäppel aus St. Georgen ziehen stets die Blicke auf sich. (Archivfoto) Foto: Kienzler

„Das wird ein sehr emotionaler Moment“, sagt sie. Denn der Schäppel sei vermutlich schon 100 bis 120 Jahre alt, gehörte erst ihrer Großmutter, die ihn gebraucht kaufte und an ihrer Hochzeit trug, und später ihrer Mutter, bevor Sandra Schreiber ihn tragen durfte – nicht nur bei Umzügen, sondern nun auch an ihrem Hochzeitstag.

Ab Montag wird der Schäppel erst einmal sicher eingelagert. Und Sandra Schreiber? Die trägt als verheiratete Frau fortan den schwarzen Rosenhut zu ihrer Tracht.

Heugaus: St. Georgen feiert wie „anno dazumal“

Samstag

Im Zentrum stehen am Samstag, 13. September, die Heugausspiele, bei denen die Teilnehmer paarweise antreten. Zudem treten die Comedians Nikolaus König „De Bur zom alange“ und Marianna Schätzle auf. Die Formation Luft und Blech unterhält musikalisch, während durch allerlei Stände für die Verpflegung gesorgt ist und ein Regionalmarkt zum Bummeln einlädt.

Sonntag

Rahmenprogramm, Bewirtung und Regionalmarkt gehen am Sonntag, 14. September, weiter. Hinzu kommt ein verkaufsoffener Sonntag. Luft und Blech, die Kächeles, Heinrich Del Core sowie die Trachtentanz und Glockenspielgruppe des Trachtenvereins sorgen für Unterhaltung. Als Glanzlicht startet um 12.30 Uhr der Hochzeitszug vor der katholischen Kirche, wo ebenfalls ein Fest stattfindet.

Eintritt

An beiden Tagen ist der Eintritt frei – auch dank der Sponsoren, zu denen neben Gewerbetreibenden das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie die Bürgerstiftung gehören.