St. Georgener Heugaus: Diese Tradition ist zur Seltenheit geworden – ein Paar lebt sie

„Wer kann heute noch von sich sagen, dass er im Schäppel geheiratet hat?“, fragt Sandra Schreiber aus St. Georgen. Nach der Heugaus gehört sie zu diesem exklusiven Kreis.
Wenn am Sonntag bei der St. Georgener Heugaus der Schwarzwälder Hochzeitszug durch die Straßen der Bergstadt zieht, steht an seiner Spitze ein echtes Brautpaar: Sandra Schreiber und Moritz Volk verkörpern an diesem Tag nicht nur zwei Heiratswillige in traditioneller Tracht – sondern sie sind es wirklich. Im Schwarzen Tor wird das Paar aus St. Georgen sich an diesem Tag das Ja-Wort geben.