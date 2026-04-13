St. Georgener Expertin gibt Tipps: Mit diesem ganz legalen Trick kommen Pendler schneller an ihr Geld

Die Steuerberaterin Regina Kleiner aus St. Georgen erzählt, wie Pendler früher an ihr Geld kommen.
In der Bundesregierung herrscht noch große Uneinigkeit, wie Bürgern von den hohen Sprit- und Energiekosten Erleichterung verschafft werden. Da wird sich an Vorschlägen teilweise gleichzeitig überboten, da werden unabgesprochen Pressekonferenzen anberaumt und alles wartet auf das Kanzlermachtwort von Friedrich Merz. Gleichzeitig fühlen sich Autofahrer jeden Tag an der Zapfsäule abgezockt. So mancher fürchtet gar, dass die Koalition an dieser Frage scheitern könnte.