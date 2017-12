St. Georgen Zweitklässler üben spezielle Fertigkeiten

St. Georgen. Die Handball­abteilung des Turnvereins richtete einen Grundschul-Aktionstag Handball aus, an dem alle zweiten Klassen der Bergstadt teilnahmen. Viele der Helfer hatten sich freigenommen oder sich vom Unterricht befreien lassen, um das zu ermöglichen.

Ein Dutzend Schülerinnen und Schüler in der Peterzeller Mehrzweckhalle hatte natürlich deutlich weniger Aufwand nötig als die etwa 90 Kinder, die in der Großsporthalle auf dem Roßberg auf die Handballer warteten. So konnte sich im Ortsteil Peterzell Jugendwart Gregor Kaltenbach mit Madita Holzmann, Lara Rosenfelder und Vivien Abelmann (sie hatte sich die Unterstützung nicht nehmen lassen, obwohl sie erst vor zwei Wochen am Knie operiert wurde).

Ursprünglich fand der Handballaktionstag für die Zweitklässler im Oktober statt, doch wegen der Frauen-Weltmeisterschaft im eigenen Land, die noch bis zum Sonntag lief, hatte man diese Zeit ins Auge gefasst. So konnten sich auch in St. Georgen die Zweitklässler auf einen sportlichen Wochenabschluss freuen. In der dreigeteilten Roßberg-Großsporthalle hatten sich, nachdem in Peterzell bereits zuvor zwölf Grundschüler zugange waren, etwa 90 Kinder der Rupertsberg- und der Robert-Gerwig-Schule zum fröhlichen Handball-Aktionstag eingefunden.