St. Georgen Zweimal ein "Zauberhafter Schwarzwald"

St. Georgen (dvs). Im ersten Teil der Adventsfeier, der um 11 Uhr startete, durften die Kleinsten des Turnvereins ihr Können zeigen. Es startete die Purzelbaumbande unter der Leitung von Conny, Doris und Elke mit dem Thema "Im Frühtau zu Berge". Schon nach diesem gelungenen Start waren Kinder und Eltern begeistert. Es folgte die Rasselbande unter der Leitung von Justine und Madita. Die vier- bis sechsjährigen Kinder zeigten ihr Können in einem Parcours zum Thema "Schwarzwaldbahn". Die dritte Station war die Eltern-Kind-Gruppe, die von Christina geleitet wird. Zum Lied "Schneeflocken" turnten und hüpften die Kleinen zusammen mit ihren Eltern durch die Turnhalle. Als erste Tanzgruppe kam das Mini-Dance unter der Leitung von Nadine und Maria. Die Schwarzwaldkinder zeigten dem Nikolaus mit viel Freude, was sie für ihn einstudiert hatten. Ein Mädchen überreichte gar ein selbst gemaltes Bild. Beim nächsten Programmpunkt präsentierten zwei verschiedene Turngruppen eine gemeinsame Darbietung. Die Dienstagsturner – Buben und Mädchen – turnten gemeinsam zum Thema "Im Wald da sind die Räuber". Hier kamen die Buben als Räuber und jagten anfangs die Mädchen. Später zeigten sie tolle Sprünge über ein Mini-Trampolin. Für beide Gruppen zeichnet Elke verantwortlich. Es folgten die Fitkids, die von Tanja und Antje geleitet werden. Die Kinder waren als kleine Müller verkleidet und trugen gefüllte Kissen, die Mehlsäcke darstellten. Sie bewegten sich zum Lied "Es klappert die Mühle". Die letzte Gruppe des Vormittags war das Mädchen-Turnen mit Kindern aus der ersten und zweiten Klasse zum Thema "Baum". Die Mädchen turnten auf Bänken, die an Kästen fest gemacht waren. Diese stellten die Wurzeln eines Baums dar.

Alle Kinder zusammen mit den Übungsleitern

Nach jeder Aufführung durfte die jeweilige Gruppe zum Nikolaus und sich was Süßes aus seinem Sack nehmen. Beim gemeinsamen Abschluss tanzten alle Kinder zusammen mit den Übungsleitern, was sichtlich Spaß bereitete. Bevor die Kinder nach Hause gingen, durften sie sich noch einen Hefeknoten und eine Tafel Schokolade abholen. Wer sich noch nicht an der großen Auswahl an Kuchen satt gegessen hatte, konnte auch noch zum Wienerleessen bleiben und sich ein bisschen mit anderen austauschen.