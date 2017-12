St. Georgen Zum Anbeißen: Witze, Wunder, Vampire

Seine Referenzen reichen vom "Schmidt-Theater" über "Die Wühlmäuse" bis hin zu legendären Auftritten im "Quatsch Comedy Club" und somit verwundert es nicht, dass er bereits viele der begehrtesten Preise seiner Zunft ergattern konnte.

Tickets im Vorverkauf

Tickets zur Comedyshow sind im Vorverkauf bei Natur- und Feinkost Hoppe, Telefon 07724/91 83 99 erhältlich. ­Reservierungen für die Abend kasse (gegen Vorkasse) können per E-Mai an info@puthe.de oder über den Onlineshop des Theater im Deutschen Haus (www.PuThe.de) vorgenommen werden. Mögliche Restkarten sind an der Abendkasse ab 19.30 Uhr verfügbar.

Restkarten für das "Dinner für 100" mit der Narrenzunft St. Georgen sind ebenfalls noch bei der Vorverkaufsstelle Hoppe verfügbar.