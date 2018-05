St. Georgen Zum 13. Mal Virtual Fires Congress

Dass es längst nicht mehr nur um Rettungskräfte geht zeigt das Thema "Virtuelle Unfall- und Tatortrekonstruktion". Eine Simulation könne vielleicht sogar dazu führen, dass Richter noch gerechtere Urteil fällen.

In einer Podiumsdiskussion geht es um "Digitalisierung und KI im Zivil- und Katastrophenschutz – Wege aus der Forschung in die (Rettungs-) Praxis". Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird eine Initiative zu "Systemen in lebensfeindlichen Umgebungen" mit der Fragestellung, wie künstliche Intelligenz bei Katastrophen helfen kann. Gerade im Aufbau ist der "Digital Hub", in dessen Rahmen in St. Georgen ein Trainingszentrum für Einsatzkräfte entsteht. Das sei sicher einmalig in Deutschland.

Exkursion zu Laboren der Hochschule Furtwangen

Am zweiten Tag des Kongresses steht eine Exkursion zu den Laboren der Hochschule Furtwangen an. Zudem gibt es eine begleitende Ausstellung, bei der Geräte ausprobiert werden können. "Es wird sicher einiges Spannendes da sein", verspricht Zimmermann. Er betont, dass neben Führungskräfte alle freiwilligen Rettungskräfte willkommen sind. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nötig, über "virtual-fires.de" oder Telefon 07724/94 94 33.