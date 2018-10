St. Georgen Zuhörer tauchen in die Welt der Benediktinermönche ab

Lediglich ein Teil der Klostermauer ist bis heute in der Friedrichstraße in St. Georgen erhalten geblieben. Das Kloster, das auf dem Areal der Robert-Gerwig-Schule stand, existiert nicht mehr. In Rösch-Isaks Buch wird die alte Geschichte aber lebendig – die drei Schüler Benedikt, Nico und Georgia verschwinden bei einer wilden Verfolgungsjagd auf dem Pausenhof plötzlich unter dem Boden, finden sich im Gewölbe des Kreuzwegs wieder und erleben 500 Jahre Klostergeschichte mit.

"Ich glaube, dass es nicht umsonst dieses Kloster hier gab. Die Mönche haben gespürt, dass St. Georgen ein spiritueller Kraftort ist", meinte die Autorin. "Dabei ist das Kloster, dessen geistliches Erbe immer noch präsent ist, vielen nicht mehr im Bewusstsein", betonte sie. Das wollte Rösch-Isak mit ihrem Buch ändern und hat historische Fakten und Anekdoten um die Klosteranlage für Kinder und Erwachsene spannend verpackt. Als Grundlage verwendete sie dabei die Kloster-Rekonstruktion des Architekten Arno Schwarz.

Im Roman leben sich die drei Kinder schnell in der Mönchgemeinde ein –­ und auch Abt Theoger schließt die Novizen in sein Herz. Gemeinsam bauen sie das Kloster nach den Bränden auf, gehen durch gute und schlechte Zeiten. Spannend wird es, wenn die Kinder erfahren, dass sie im Kloster auf einer geheimen Mission unterwegs sind: Sie müssen ein Losungswort zusammenstellen und dieses als Lebensregel in die Neuzeit mitnehmen. Ein richtiges Abenteuer, bei dem die Kinder die spannende Geschichte ihrer Stadt entdecken.