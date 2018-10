St. Georgen Zu wenige Besucher

Pfarrer Paul Dieter Auer erklärt auf Nachfrage die Hintergründe: "Am Anfang hatten wir bei jedem Gottesdienst 30 bis 35 Besucher, inzwischen sind aber viele in Altenheime gekommen, einige sind gestorben." Es seien immer weniger und weniger geworden, zum Schluss seien nur zwei Besucher regelmäßig zum Gottesdienst in den Speisesaal gekommen, schildert Auer.

"Wir müssen vernünftig denken und uns überlegen, ob sich der Aufwand noch lohnt", erklärt der Pfarrer die Entscheidung. Denn um den Gottesdienst abhalten zu können, brauche er Helfer, die den Altar und die Bücher im Voraus richten. "Außerdem sind die zwei, die geblieben sind, so rüstig, dass sie auch in die Stadtkirche zum Gottesdienst kommen können", weiß er.