St. Georgen Zu allen Lebenslagen

Was passiert, wenn in der Schlange beim Metzger die Fantasie Grenzen überschreitet? Wozu führt falsch verstandene Therapie und warum tauchen die eingesparten Worte der Schwaben alle wieder in Grönland auf? Wohin mit dem Traummann? Weshalb Verzweifeln am täglichen Scheitern, wenn doch nur die Liebe zählt? Feinsinnige, urkomische, bissige und gefühlvolle Songs, auf den Punkt gebracht und mitten aus dem Leben – das versprechen die Veranstalter.

Die Liedermacherin begleitet sich selbst an Klavier und Gitarre. Ihre Lieder, wird in einer Pressemitteilung die Kritik zum Premierenauftritt im Schwenninger Café Häring zitiert, sind bescheiden, unprätentiös, aber doch so richtig. Aus allen Lagen, die das Leben so bereithält, und auch aus ganz klitzekleinen Feinheiten und Meldungen komponiert sie ihre Lieder, singt von ihrem Traummann-Trauma und verarbeitet den demografischen Wandel der Nation. "Wir sind viele, an uns kommt ihr nicht vorbei", singt sie als Sprecherin der Rentnerschwemme.

Tickets zum Kabarettabend sind für zwölf Euro im Vorverkauf verfügbar, Schüler zahlen zehn Euro. Reservierungen für die Abendkasse können – gegen Vorkasse – über die Vereinshomepage, den Facebookshop oder per E-Mail an info@puthe.de vorgenommen werden. Es gilt ein Angebot für Jugendliche, bei dem im vergünstigten Schülereintritt bei Abendveranstaltungen ein Freigetränk enthalten ist. Die Abgabe erfolgt nach den Vorgaben des Jugendschutzgesetzes.