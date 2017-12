St. Georgen Zehn Jahre in der Warteschleife

Demnächst kommen soll ein Verkehrsspiegel an der Kreuzung von Ginsterweg und Durchgangsstraße. Grund sei, dass es besonders für Busse immer wieder Probleme mit der Einsehbarkeit gebe.

Aufgrund der Wetterlage noch nicht erledigt werden konnten die Arbeiten am Sammelplatz für gelbe Säcke am Zinken.

Urs Perkuhn mahnte mangelnden Winterdienst an, zum Beispiel bei der Straße Im Kloster. Der Winterdienst sei sehr teuer, so Wentz. Die Stadt sei nicht mehr so großzügig wie früher. Allen werde man nie gerecht werden. Auf der anderen Seite müsse auch an Feriengäste gedacht werden. Perkuhn erkundigte sich nach den Umständen eines Verkehrsunfalls mit einem Schulbus, bei dem ein Schüler zu Schaden kam. Laut Wentz hielt der Bus nicht an der Haltestelle im Ginsterweg, sondern auf der Straße. Er finde das vom Busfahrer grob fahrlässig, so Perkuhn. Wentz möchte die Situation mit Markus Esterle vom Amt für Bürgerdienste besprechen.