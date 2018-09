St. Georgen Zahl der Nachwuchskräfte bleibt konstant

69 Jungen und Mädchen starten am Hauptsitz in Mulfingen ihr Berufsleben, jeweils zwölf in St. Georgen, Herbolzheim und Landshut sowie weitere neu in Lauf an der Pegnitz. Damit ist die Zahl der neuen Auszubildenden an allen Standorten im Vergleich zu den Vorjahren weitestgehend konstant geblieben. Zum Ausbildungsbeginn hat das Unternehmen insgesamt 408 Nachwuchskräfte in der Berufsausbildung.

Erfreulich ist, dass mit Jannik Bauer und Manuel Malena zwei ehemalige Technolino-Kinder ihre Ausbildung bei EBM-Papst absolvieren. Mit der Initiative des Arbeitgeberverbands Südwestmetall sollen Kindergartenkinder spielerisch an Technik und Naturwissenschaft herangeführt werden. Regelmäßig besuchen daher Kindergartengruppen die Ausbildungswerkstätten an den Standorten St. Georgen und Herbolzheim.

Am Standort St. Georgen beginnen zudem vier Auszubildende der Wieland Werke AG in Villingen im Rahmen einer Ausbildungskooperation ihre Ausbildung. Die Ausbildungskooperation zwischen den Unternehmen besteht bereits seit drei Jahren.