St. Georgen Geschliffenes Wortspiel erhält viel Beifall

Durch Germanistik literarische Kenntnisse

Da zu Hause nur Griechisch gesprochen worden ist, kam er mit drei Jahren in den Kindergarten, ohne ein Wort zu verstehen. Seine Integration liegt schon Jahrzehnte zurück. Ein ehemaliger Schulkollege hat ihn bei einem Klassentreffen nach seinem Werdegang gefragt und war über sein Studium total erstaunt, Germanistik war auch dabei. An diesem Abend hat er seine selbst geschriebenen Texte unters Publikum gebracht. Tiergedichte gehören auch dazu. So von einer Katze: "Es war einmal eine Katze, die hatte eine Tatze. Es ging ihr nicht gut dabei, es fehlten ihr drei."

Durch sein Germanistikstudium besitzt er nach eigener Aussage viele literarische Kenntnisse. Für seine Liebeslyrik hat er dennoch beinahe eine einstweilige Verfügung erhalten. Er erzählt vom Liebeskummer, den er mit sich selbst hat.

Er überschlägt sich förmlich bei seinen Worten. Erzählt, wie er mit sich selbst ausgeht, sein Herz nur für sich schlägt und er mit sich selbst ins Ballett gegangen ist. Da dies alles nichts gebracht hat, ist er nun eine neue Verbindung mit Nachbars Katze eingegangen.

Mit der im Saal sitzenden Sozialpädagogin Bianca hat er in der Pause einen gemeinsamen Auftritt einstudiert. Dabei sind auch schlüpfrige Worte darunter, es geht einfach um Alltägliches. Bianca hat gekonnt mitgespielt und die Besucher honorierten dies mit kräftigem Beifall.

Der vergnügliche Abend mit Humor, Lyrik und Poesie endete mit frenetischem Applaus und Freudenpfiffen. Da hat Vlachopoulos als Anlass genommen, noch einmal voll einzusteigen. Er hat alle Vokale integriert und nach eigener Aussage ein neues literarisches Genre erfunden. Auf jeden Fall hatte das Publikum seinen Spaß an diesem Abend.