St. Georgen Winterwetter lässt weiter auf sich warten

St. Georgen (nmk). Grüne Hügel statt weiße Pisten – das warme Wetter führt nun zu ersten Absagen für Wintersportler. Mangels Schnee wird die Ski- und Snowboardabteilung des TV St. Georgen am Wochenende keine Ski- und Snowboardkurse durchführen können. Während im Winter 2017/18 bereits Anfang Dezember die ersten Lifte in Betrieb genommen wurden, ist diese Saison bislang keine Schneefront in Sicht. Deshalb wird es laut TV auch keine separaten Nachholtermine geben. Die nächsten Kurstermine Ende Januar sind allerdings noch nicht ganz ausgebucht. Anmeldungen sind im Internet unter www.tv-st-georgen.de möglich.