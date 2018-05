Ein idyllische Plätzchen mit toller Aussicht befindet sich unterhalb des Parkplatzes am Seilerberg. in St. Georgen. Dort führt auch ein Jakobsweg vorbei, der Santiago de Compostela in Spanien zum Ziel hat. Zur Rast lädt eine Sitzbank ein, die Doris und Walter Meder zur goldenen Hochzeit von ihren Kindern und Geschwistern geschenkt bekommen hatten. Dort treffen sich besonders gerne junge Leute zu fast jeder Tageszeit. Immer wieder hinterlassen sie deutliche Spuren. Als unser Bild entstand, war es relativ sauber, es lagen aber unzählige Zigarettenkippen herum. In jüngster Zeit kam auch diese wilde Feuerstelle hinzu. Nur wenige Schritte vom Waldrand entfernt, war sie in den vergangenen sehr trockenen Tagen und Wochen eine echte Gefahr für den Forst. Mögliche Lagerfeuer-Romantiker sollten dies bedenken. Foto: Vaas