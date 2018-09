St. Georgen Werke treten in einen Dialog

St. Georgen. Von den Räumlichkeiten in der Bahnhof- und Museumstraße über den Sitzungssaal des Rathauses bis hin zum Heimatmuseum "Schwarzes Tor" –­ die Werke der Sammlung Grässlin finden sich an vielen Orten der Bergstadt, prägen das Stadtbild. Bereits seit 2006 gibt die Familie Grässlin Einblicke in ihre umfangreiche Privatsammlung, darunter sowohl internationale als auch nationale Kunst der 1980er- bis 2000er-Jahre.

Nun gibt es gute Neuigkeiten für alle Kunstliebhaber: Am 16. September wird die neunte Ausstellung eröffnet, die den Titel "Gastspiel – Werke aus den Sammlungen Grässlin und Wiesenauer" trägt.

Wie der Name bereits verrät, findet sich bei dieser Ausstellung ein entscheidendes Novum. "Wir haben erstmals das Ausstellungskonzept erweitert", erklärt Sammlungsleiterin Hannah Eckstein. So wird die Ausstellung durch Werke aus der Sammlung des Stuttgarter Ehepaars Ursula und Hanns Wiesenauer erweitert, die, wie die Kunsthistorikerin erklärt, miteinander in einen Dialog treten.