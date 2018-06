St. Georgen Wenn der Alltag beschwerlicher wird

Ein ortsansässiges Sanitätshaus präsentierte sein Angebot an Gehhilfen vom Gehstock bis hin zum Rollator. Pflegedienste stellten ihre Angebote zur häuslichen Pflege vor. Die Evangelische Altenhilfe präsentierte ihr Angebot, das von der ambulanten bis zur stationären Pflege im Elisabethhaus bis zur Vollpflege im Lorenzhaus. Auch das mehr oder weniger schwere Lebensende wurde in den Blickpunkt gerückt. Die Hospizbewegung bietet für Menschen auf dem letzten Abschnitt des Lebens Begleitung der Sterbenden, die diesen Weg zuhause gehen wollen, wie auch ihren Angehörigen.

Die Besucher konnten zudem selbst aktiv werden und kostenlos Blutwerte wie Blutzucker, Cholesterin oder den Blutdruck messen lassen und auch einen Hörtest machen. Der Ortsverein des DRK informierte über die Handhabung der Laien-Defibrillationsgeräte, die in St. Georgen an vielen Stellen öffentlich zugänglich sind und die im Notfall Leben retten können. Er bot aber auch die erst kürzlich vorgestellte "Notfalldose für den Kühlschrank" an.

Dass man auch in der dritten Lebensphase noch sportlich aktiv sein kann, bewiesen die Damen des Turnvereins. Sie zeigten Turnübungen zum Mit- und Nachmachen.

Einen echten Mehrwert auf der Messe boten die Vorträge. Unter anderen informierte Polizeikommissarin Gudrun Brugger vom Polizeipräsidium Tuttlingen, wie Betrüger mit dem "Enkeltrick" arbeiten und wie man falsche Polizeibeamte erkennt. Die Tanzkunstschule Schullerer warb für Senioren-Tanzkurse für Wiedereinsteiger oder Anfänger.

Auch an das leibliche Wohl war gedacht: Für Kaffee und Kuchen sorgten die Landfrauen, Tayfun Akkaya und sein Team für Deftiges. Die Bergstadtimker Margitta und Mario Schunke warben für ihr "Honigfahrrad", eine besonders ökologische Art, Honig "an den Mann" zu bringen.

Bürgermeister Michael Rieger stellte fest, dass St. Georgen nicht ausgenommen sei vom demografischen Wandel. 24 Prozent der Bergstädter seien älter als 65 Jahre. Die Teilhabe am täglichen Leben sei ein wesentliches Element des Älterwerdens. Derzeit sei man dabei, die Innenstadt umzugestalten, um ein "Älterwerden mit Freude" zu ermöglichen. Die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne) lobte den Umgang mit den Senioren in der Bergstadt. Hier sehe sie, dass es viele Möglichkeiten gebe, im Alter fit und aktiv zu bleiben. Ihr Kollege Karl Rombach (CDU) erkannte ein sehr breit gefächertes Angebot, das kaum Wünsche offen lasse.