St. Georgen Wenn alte Grammophone und Platten chaotische Klänge erzeugen

In seinem Atelier in der Friedrichstraße 5 in St. Georgen hängen auch noch einige Exponate der Ausstellung, die bis Ende des vergangenen Jahres lief. Sascha geht es dabei darum, auditive und visuelle Elemente zu vermischen. So hängt an einer Wand ein Werk mit drei Schallplatten, auf die Sinuswellen gedruckt sind. Bei genauem Hinsehen erkennt man die Rillen auf der Platte und wie sie Richtung Platteninnenseite verlaufen. Diese Verbindung von bildender Kunst finde er sehr spannend, erklärt Sascha.

Aufgewachsen ist er in Haslach im Kinzigtal. Schon in seiner Jugend hat er sich für Musik und Kunst interessiert. Damals lag der Schwerpunkt aber noch klar auf der bildenden Kunst. So habe er damals vorwiegend gezeichnet. Erst als er nach Freiburg für seine Ausbildung zum Grafikzeichner gezogen ist, habe er begonnen, Musik zu machen. Damals hat er in einer Punk-Band gespielt und erste Kontakte in der Musikszene geknüpft. "Diese Kontakte nutze ich heute auch noch für meine Auftritte", erläutert er.

Da Punk auch Elemente von Noise hat, sei er in dieser Szene mit experimenteller Musik in Verbindung gekommen. Ganz speziell interessierte ihn die Verbindung von visueller und auditiver Darstellung. Und so begann er in Bern Musik- und Medienkunst zu studieren.