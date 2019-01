St. Georgen Weiße Bärte versprechen viel musikalische Erfahrung

Bis dorthin hoffen die Planer, dass der Spielplan für den veranstaltungsreichen Monat März druckfrisch vorliegt, spätestens aber ab dem 4. Februar sollte er in der Vorverkaufsstelle Hoppe zur Abholung liegen, denn neben verschiedenen Veranstaltungen der Arbeitskreisfrauen rund um das Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" erwartet das Team mit Kabarettist Götz Frittrang am Samstag, 9. März, Comedian Holger Müller – besser bekannt als Ausbilder Schmidt am Freitag, 22. März und dem frischgekürten Deutschen Poetrymeister und politischem Kabarettist René Sydow am Samstag, 30. März hochkarätigen Besuch aus der deutschen Kabarett- und Comedyszene. Für alle Termine hat der Vorverkauf bereits begonnen.