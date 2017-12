St. Georgen Weihnachtsmarkt zieht viele Besucher an

Dass man gerade zur Weihnachtszeit nicht nur an sich selbst denken sollte, riefen am Wochenende beim St. Georgener Weihnachtsmarkt gleich mehrere Stände in Erinnerung. Die Evangelische Altenhilfe zum Beispiel zeigte sich mit ihrem rumänischen Partnerverein. Verkauft wurden gestrickte Socken aus dem Dorf Viscri. Der Erlös komme direkt den Produzentinnen zugute, erklärten Geschäftsführer Markus Schrieder und Organisatorin Gabriele Gottschall. Das gebe ihnen eine neue Perspektive. Auch betreibe man Bildungsarbeit und Nachhilfe für Schüler.

Der CDU-Ortsverein verkaufte Steiff-Bärchen, Weihnachtssterne und aufgerollte Weihnachtsgrüße zugunsten des Kinderhospizes Via Luce in Villingen-Schwenningen. Das Kreistierheim Donaueschingen hielt zugunsten seiner Bewohner einen kleinen Flohmarkt ab.

Die überwiegende Zahl der Stände bot Kulinarisches an. Unter anderem gab es bei den Europäischen Freunden heiße Maroni, beim Weinlädele Schwarzwälder Kirschfeuer und bei den Nesthexen den Hexenburger. Gefragt waren auch "Hallerbecks Weihnachtswaffeln am Stöckle".