St. Georgen Weihnachtliche Stimmung im Rathaus

St. Georgen. Wie in jedem Jahr ist das Angebot des Vereins "Eine Welt" umfangreich und bietet für jeden Geschmack etwas. Im Bereich der Lebensmittel gibt es neben den bekannten Produkten, insbesondere ein reiches Sortiment an Tees und Schokoladen.

Beim Kunsthandwerk werden in diesem Jahr neu eine Auswahl an kleineren Steinarbeiten, Taschen und Textilien von "Matarenda" aus Zimbabwe angeboten. Green & Fair-Produkte aus "Fair Rubber"-FSC-Kautschuk wie Gummihandschuhe, Seifen, Gartenschuhe und Flip-Flops sowie Wärmflaschen, Gummiringe und Luftballons sind neu im Fairen Handel. Schöne Schals, Geldbörsen, Taschen, Körbe, Geschirrtücher, Filzwaren und Kerzen gibt es in großer Vielfalt, auch Trommeln, Klangschalen und andere Instrumente werden verkauft. Natürlich sind auch weihnachtliche Dekoartikel, Geschenkpapiere sowie Karten zu finden. Von Frauen aus einem Selbsthilfeprojekt auf Haiti kommen wieder Näh- und Häkelwaren wie Taschen, Schürzen und Babydecken. Neu sind auch einige Angebote speziell für Hunde- und Katzenbesitzer.

Die Ausstellung startet am Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr. Der Abend wird musikalisch begleitet mit "Song und Sichtweisen" von und mit Bernhard Betting und der Band "White Beards". Der große Sitzungssaal ist an diesem Abend bis 22 Uhr für die Besucher der "Nacht der 1000 Lichter" geöffnet.