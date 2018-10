St. Georgen Wehr rettet Hotelgast

Gezeigt wurde auch ein spezieller kleiner Anhänger mit Ausrüstung, der an Orte gebracht werden kann, an die die Einsatzfahrzeuge nicht hinkommen. Dazu die sogenannte "Biberstaustelle", die mittels weniger einfacher Handgriffe das Anstauen von Wasser in einem Bach erlaubt. Das ist laut den Ausführungen Kammerers gerade in Trockenzeiten sehr wichtig.

Durchaus beeindruckend war für viele Besucher eine Tragkraftspritze, die in der Lage ist, Tausend Liter Wasser in der Minute anzusaugen.